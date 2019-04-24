Си Цзиньпин: Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан проводит успешную внутреннюю и внешнюю политику
24 апреля 2019 17:14 638
Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан проводит успешную внутреннюю и внешнюю политику, растет его международный авторитет.
Об этом Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сказал, в частности, на прошедшей в Пекине встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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