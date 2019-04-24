Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан проводит успешную внутреннюю и внешнюю политику, растет его международный авторитет.

Об этом Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сказал, в частности, на прошедшей в Пекине встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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