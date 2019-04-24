Дональд Трамп не сказал "геноцид" в отношении событий 1915 года в Турции
24 апреля 2019 18:57 105
Президент США Дональд Трамп снова не использовал слово "геноцид" в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской империи. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт Белого дома.
Трамп вновь в традиционном обращении ограничился термином "Мец Егерн" ("великое бедствие").
Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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