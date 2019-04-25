По сведениям газеты "Паст", так называемое "соросовское" крыло власти готовится отомстить преданным представителям команды премьера из-за скандала вокруг Давида Санасаряна.

"Поскольку другие представители команды Никола Пашиняна касательно дела Санасаряна разными способами заявляют, что в этом процессе нет какой бы то ни было сфабрикованной и искусственной повестки дня и что все - в соответствии с законом, то "соросовский блок" решил организовать информативные и "компрометирующие" атаки и всеми возможными способами строить из другого крыла "жертву".

Речь идет как о некоторых депутатах, так и о некоторых представителях исполнительной власти. Согласно источнику газеты, мишенью в законодательном органе для них являются Ален Симонян, который стал ключевой фигурой в политической сфере, и Грачья Акопян - депутат, шурин Никола Пашиняна. Однако, согласно тем же источникам, "список" не будет ограничиваться этими двумя", - пишет газета.

Напомним, что начальник Государственной контрольной службы Армении Давид Санасарян привлечен в качестве подозреваемого по уголовному делу в отношении сотрудников ГКС. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как отмечает "ФактИнфо", согласно Уголовно-процессуальному кодексу, мера пресечения применяется в отношении имеющего процессуальный статус лица - подозреваемого или обвиняемого. Однако первоначально в ответ на запрос агентства в пресс-центре СНБ Армении не опровергли и не подтвердили информацию, пообещав позже ответить. Сам Санасарян назвал все это слухами.

Но слухи вскоре подтвердились. Стало известно, что дело возбуждено по части 2 статьи 308 ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия") и части 2 статьи 325 ("Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору") УК Армении.

Отметим, что Давид Санасарян - близкий соратник премьера Никола Пашиняна. В дни апрельского переворота он "шагал" рядом с ним и был в гуще событий до самого конца. Хотя Санасарян не имеет соответствующего образования, опыта и способностей, в знак благодарности Пашинян назначил его главой ГКС, где пару месяцев назад разразился громкий коррупционный скандал.

По мнению армянских аналитиков, власти не будут в выигрыше при любом развитии ситуации. Если выяснится, что одна из ключевых фигур революции не удержалась от соблазна втянулась в коррупционную схему, это в какой-то степени бросит тень на других лидеров. То есть будет дискредитирована вся команда Пашиняна.

Оппозиция же более беспощадна, заявляя, что история с Санасаряном является свидетельством фиаско власти Пашиняна и даже его самого.

Примечательно, что первоначально Пашинян поддерживал соратника, но в конце концов, что называется, сдал.

Султан Керим