Президент Ильхам Алиев встретился в Пекине с главой "China Poly Group" - ФОТО
25 апреля 2019 11:38 313
25 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Пекине с председателем корпорации "China Poly Group" Су Нианшем.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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