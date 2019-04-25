В связи с датой 24 апреля каждый из так называемых "друзей Армении" поспешил отметиться перед спонсорами, продемонстрировать солидарность с "болью армянского народа" с расчетом на продолжение крепкой дружбы. Дружба с армянским агитпропом выражается, как правило, в твердой валюте или других преференциях, которые может предоставить армянство.

Российский телеведущий Владимир Соловьев из давних рекрутов армянского агитпропа. Он никогда не упускает случая продемонстрировать свою лояльность и предстать патриотом Армении.

Накануне во время ток-шоу "Кто против?" на телеканале Россия 1 он как соведущий программы напомнил о "геноциде армян". Причем встрял с репликой совершенно некстати, прервав обсуждения вокруг российско-украинских проблем. Никакого отношения "геноцид" к этим обсуждениям не имел. По лицам разгоряченных экспертов было видно, что они тоже не поняли, к чему эта "рекламная пауза", и едва Соловьев замолк, обсуждения продолжились по прежней траектории. Никто больше о "геноциде армян" не вспоминал.

Возможно, Соловьев должен был отметиться у агитпропа в самом начале передачи, торжественно объявив, что сегодня, мол, такой-то день и все такое. Но забыл, и, вспомнив, неожиданно встрял в спор со своей проармянской соло-арией. Не упустил также возможности пнуть Вашингтон, указав на очередное не произнесение президентом США слова "геноцид".

Соловьев считает большим плюсом тот факт, что Россия признала мнимы "геноцид" одной из первых. Произошло это, напомним, в начале 90-х. Господин Соловьев, гордясь тем проармянским и неразумным решением Москвы, и сам наверняка прекрасно понимает, что будь этот вопрос поднят при нынешних властях, никакого признания не было бы.

Вообще, в передаче, Армении никак не касающейся, Армении было многовато. И Соловьеву это обязательно зачтется.

Султан Керим