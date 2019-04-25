Газета "Голос Армении" провело опрос среди жителей Еревана на тему изменений, произошедших за год после апрельского переворота.

Как следует из приведенных изданием мнений ереванцев, революция не удалась. Точнее, изменения произошли в жизни отдельных групп, стоявших у руля переворота, в целом же население сегодня чувствует себя обманутым и разочарованным. Пока сам премьер рапортует в интервью зарубежным СМИ в связи с годовщиной переворота о достигнутых успехах, рядовые граждане с ужасом вспоминают апрель 2018-го, свои надежды и не верят, что целый город могло на самом деле охватить такое безумие.

Микаел Арутюнян, кандидат медицинских наук:

"В течение года они только и делают, что занимаются популизмом. Где четкая и внятная программа социально-экономического развития Армении? Мы слышим одни лишь лозунги и обещания.

Конечно, есть еще прослойка людей, которая слепо верит новым властям. Хотя даже элементарные проблемы они не могут (а может, и не хотят ) решать. Столица утопает в мусоре, процветает уличная торговля, цены растут, зарплаты и пенсии не повышаются. Убрали два-три кафе у Оперы - и на этом все закончилось. Вместо того чтобы заняться cерьезными проблемами, хотя бы транспортом, мэр города выписывает премии своим сотрудникам. Нашел время! На призыв Пашиняна возвращаться на родину практически никто не откликнулся. Наоборот, эмиграция набирает новые обороты. Такова в целом картина сегодняшней Армении".

Карен Мартиросян, пенсионер:

"Я считаю, что даже при всем желании у команды Пашиняна ничего не получится. У них нет ни опыта, ни знаний. А самое главное - государственного мышления. Одни амбиции и нетерпимость к инакомыслию. Даже при Левоне Тер-Петросяне такого не было. Если новые власти не могут решить простые вопросы, то как они смогут реализовывать более сложные программы?

Вместо того, чтобы собрать вокруг себя грамотную команду профессионалов, Пашинян назначил на должности тех, кто громче всех кричал во время "бархатной революции". Так мы далеко не уедем. Более того, Армения может скатиться и уже скатывается назад ускоренными темпами. Расплата за иллюзии одна: реальность, которая может стать горькой для судьбы Армении".

Мелания Оксузян, музыкант:

"Не дай бог любой нормальной стране дожить до такого цирка и клоунады. А мы дожили. Такого массового помрачнения сознания, как было год назад, я не припомню. В те дни я была просто шокирована степенью эйфории, овладевшей определенной частью нашего народа. В голове стучала одна мысль: государству - конец. Эта так называемая победа гражданина означает поражение государства... Дай бог, чтобы я ошибалась.

Посмотрите, каким менторским тоном Пашинян учит нас жить, и учит, какой должна быть правильная оппозиция, как должны правильно работать СМИ, каким должен быть правильный гражданин Армении. Остается только диктовать нам, как одеваться и что есть. У нас сложилась постыдная ситуация - мнение Никола и неправильное мнение. Но я уверена, что все в этом мире взаимосвязано. Если не знаешь закон бумеранга, незачем его бросать. Ответ окажется слишком болезненным".

Султан Керим