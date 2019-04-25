Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в яслях-детском саду №229 в Бузовне, в гимназии в Мардакяне и школе №32 Лачинского района - ФОТО
25 апреля 2019 18:30 241
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в четверг ознакомилась с существующими условиями в яслях-детском саду №229 в поселке Бузовна Хазарского района Баку, в гимназии с углубленным изучением иностранных языков имени Сулеймана Рустама в поселке Мардакян и полной средней школе №32 Лачинского района, временно функционирующей во втором корпусе гимназии.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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