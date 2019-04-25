Стало известно, где поставят памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Баку
25 апреля 2019 18:06 628
Фонд Гейдара Алиева, министерство культуры и Исполнительная власть города Баку объявили открытый конкурс на создание скульптуры Гаджи Зейналабдина Тагиева. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева.
Скульптуру планируется установить на площади рядом со станцией метро "Ичеришехер" (ул. Истиглалият).
Последняя дата для представления заявок и эскизов - 30 июня 2019 года.
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