Фонд Гейдара Алиева, министерство культуры и Исполнительная власть города Баку объявили открытый конкурс на создание скульптуры Гаджи Зейналабдина Тагиева. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева.

Скульптуру планируется установить на площади рядом со станцией метро "Ичеришехер" (ул. Истиглалият).

Последняя дата для представления заявок и эскизов - 30 июня 2019 года.

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