Посольство Азербайджана в Аргентине передало в министерство иностранных дел Уругвая ноту протеста официального Баку.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, это связано с распространенной в СМИ информации о визите в Уругвай так называемого "министра иностранных дел" незаконно провозглашенного на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима Масиса Маиляна и проведенных им "встречах" в этой стране, передает Day.Az.

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