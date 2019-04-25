Азербайджан выразил протест Уругваю
25 апреля 2019 21:35 402
Посольство Азербайджана в Аргентине передало в министерство иностранных дел Уругвая ноту протеста официального Баку.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, это связано с распространенной в СМИ информации о визите в Уругвай так называемого "министра иностранных дел" незаконно провозглашенного на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима Масиса Маиляна и проведенных им "встречах" в этой стране, передает Day.Az.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
20:43