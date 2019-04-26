На днях Никол Пашинян, считающий себя гуру мировой демократии, попробовал поучить новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского методам правильного общения с Владимиром Путиным. Пашинян полагает, что съел собаку на этом деле и теперь может поделиться опытом с другими, "зелеными", так сказать, политиками.

Напомним, что Пашинян в прямом эфире телеканала "Россия 1" заявил, говоря о Зеленском: "Не думаю, что ему будет сложно (при общении с Путиным). Тут есть одно условие: если быть прямым, честным, без подвохов - не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться".

Комментируя такую самоуверенность Пашиняна армянскому изданию Tert.am российский эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук заметил, что армянский премьер дал совет новоизбранному украинскому президенту как демократ демократу и даже как "старший брат-демократ".

Российский эксперт сомневается, что Пашинян может дать Зеленскому ценный совет, потому что реальные отношений между Пашиняном и Путиным, то его мнению, далеки от идеального и подлинного партнерства, поскольку Кремль еще окончательно не понял стратегию действий премьер-министра.

"А действия Пашиняна в настоящее время сосредоточены на том, чтобы постепенно начать диктовать свои условия по всем направлениям армяно-российского сотрудничества. Скажу грубо, но понятно: такое стремление - "поставить Москву на колени", заставить ее принять стиль действий "нового Еревана" приветствуется сторонниками Пашиняна на различных уровнях в информационных сегментах, в том числе в социальных сетях", - подчеркнул Трофимчук.

Султан Керим