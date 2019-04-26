На данный момент в Армении составлен список, как минимум, из 200 человек, которые должны быть лишены свободы.

Как пишет издание 7or.am, эту нелицеприятную для властей новость в беседе с "Factor.am" озвучил депутат Национального собрания РА от альянса "Мой шаг" Овик Агазарян.

Представитель правящих сил так прокомментировал решение соратника Саргсяна, генерала Миграна Погосяна попросить в России политическое убежище.

Экс-депутат от РПА обвиняется в присвоении и растрате государственных средств в особо крупных размерах и злоупотреблении должностным положением. В Армении его объявили в розыск, он был задержан российскими правоохранителями в Карелии. Сейчас решается вопрос его экстрадиции.

Армения рассчитывает заполучить от России также другого экс-депутата от саргсяновской партии, экс-министра экологии Арама Арутюняна, которого обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных незаконным путем.

В Армении очень оптимистичны в вопросе экстрадиции экс-депутатов.

"Они воспользовались неприкосновенностью. Если бы их остановили, стали бы говорить, мол, а как же закон, а как же верховенство закона. Куда они денутся, ведь планета маленькая", - заявил журналистам премьер Никол Пашинян.

Правда, он не знает, когда именно удастся заполучить саргсяновцев.

Что ж, в списке еще 200 человек из "бывших", Пашинян найдет, на ком отыграться, если Москва решит не возвращать Еревану депутатов Саргсяна.

Султан Керим