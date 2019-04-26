Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт - серьезная проблема не только для Азербайджана, но и для региональной стабильности и мира
26 апреля 2019 17:29 1 747
Нагорно-карабахский конфликт является серьезной проблемой не только для Азербайджана, но и для региональной стабильности и мира.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на втором Международном форуме сотрудничества "Один пояс, один путь", проводимом в Пекине, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
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