Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Нидерландов
26 апреля 2019 18:05 140
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание Королю Нидерландов Виллему-Александру.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника страны - Дня Короля.
Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Нидерландов - постоянного благополучия и процветания", - говорится в послании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!