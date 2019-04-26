В Пекине в пятницу от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди был устроен официальный прием в честь глав государств и правительств, принявших участие во втором Международном форуме сотрудничества "Один пояс, один путь".

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в приеме, передает Day.Az.