Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме для участников второго форума "Один пояс, один путь" - ФОТО
26 апреля 2019 19:30 973
В Пекине в пятницу от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди был устроен официальный прием в честь глав государств и правительств, принявших участие во втором Международном форуме сотрудничества "Один пояс, один путь".
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в приеме, передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!