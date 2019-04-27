Али Гасанов: Политически заинтересованные группы стремятся выбрать мишенью отдельные рестораны, кафе
Исторический центр всех городов Азербайджана, где туризм сильно развивается, богат не только образцами культуры, но и современной инфраструктурой, многочисленными объектами общественного питания, созданными для удобства прибывающих туда гостей.
Об этом в пятницу на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Али Гасанов отметил, что сегодня центр Баку по своей красоте, удобству, привлекательности и, самое главное, по своей передовой инфраструктуре сопоставим с самыми передовыми городами мира.
"К сожалению, теперь после того, как все попытки тех, кто пытался сбить с толку общественное мнение посредством распространения фейковых сведений потерпели крах, политически заинтересованные группы стремятся выбрать в качестве своей мишени отдельные рестораны, кафе, пункты продажи сувенирами", - добавил помощник Президента Азербайджана.
По его словам, видно, что ограниченное мировоззрение также привело к формированию у таких людей ложного мнения о туристических центрах.
"Политика, построенная на лжи, клевете, рано или поздно разоблачается. Те, кто такими способами желает стать популярным, сталкиваются с общественным порицанием и теряют оставшийся авторитет. Это - аксиома", - сказал Али Гасанов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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