Сегодня выдающемуся азербайджанскому ученому-офтальмологу, академику Зарифе Алиевой исполнилось бы 96 лет.

Свою яркую, полную успехов и достижений жизнь, Зарифа Алиева посвятила науке и помощи людям. Ее наследие, масштабные научные работы и добрые дела живут по сей день в трудах последователей, в памяти близких и коллег, в сердцах всех, кто когда-либо соприкасался на жизненном пути с этой выдающейся личностью.

В 1947 году она окончила лечебно-профилактический факультет Азербайджанского медицинского института им. Н.Нариманова. К окончанию института Зарифа Алиева уже знала, что посвятит себя офтальмологии. Это было судьбоносное решение. Судьбоносное для азербайджанской офтальмологической науки, которая своим становлением и развитием обязана именно Зарифе Алиевой.

После института Зарифа Алиева прошла курс специализации по офтальмологии в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца и в 1949 году начала работать в Азербайджанском научно-исследовательском институте офтальмологии в должности ординатора. В 1950-1953 гг. она прошла научную подготовку в аспирантуре института, и здесь же начала научную деятельность в качестве младшего научного сотрудника.

Тему ее первых научно-исследовательских работ подсказала сама жизнь - изучение и лечение трахомы, которая тогда была широко распространена в Азербайджане.

В 40-50-х годах прошлого века на юге Азербайджана медики фиксировали невероятно большое количество пациентов, страдавших от трахомы. И именно Зарифа Алиева приняла самое активное участие в борьбе с этим опасным заболеванием: она совершила несчетное количество командировок на места, в частности, в Али-Байрамлинский район. Благодаря Зарифе ханум там проводились соответствующие мероприятия, и с заболеваемостью удалось справиться. Огромный опыт, который получила Зарифа Алиева в тот период, вылился в ее первые научные труды. Более того, благодаря ей были разработаны несколько методик лечения трахомы. А уже в 1959 году Зарифа Алиева защитила кандидатскую диссертацию на эту тему.

Последующие научные исследования Зарифы Алиевой имели большое практическое значение. Особое место в ее научном наследии занимали проблемы зрения, связанные с профессией. Она впервые провела на промышленных объектах научные исследования в области воздействия различных веществ на глаза, создала первую в мире научно-исследовательскую лабораторию, изучающую профессиональную патологию, и в итоге заложила основу нового направления - профессиональной офтальмологии. Проведенные ею фундаментальные исследования в этой области не имеют аналога до сих пор.

Итогом этой работы стала докторская диссертация "Состояние органа зрения у работников некоторых предприятий химической промышленности Азербайджана", которую Зарифа Алиева успешно защитила в Московском НИИ глазных болезней имени Г.Гельмгольца. Она была первой в этой сложной и актуальной области офтальмологической науки, которая обратила внимание на серьезнейшую проблему, которой в те годы никто не занимался и которая называется сегодня "синдромом сухого глаза". Зарифа Алиева была первой женщиной-ученой, удостоенной самой престижной награды в области офтальмологии - премии имени М.И.Авербаха Академии Медицинских Наук СССР.

Заслуги Зарифы Алиевой перед азербайджанским здравоохранением были отмечены орденами и медалями, званием Заслуженного деятеля науки Азербайджанской Республики, а 1983 году она была избрана действительным членом Академии наук Азербайджана.

Исследования Зарифы ханум не охватывали лишь одно направление науки, она изучала самые различные вопросы офтальмологии. Работы Зарифы Алиевой в области профессиональной патологии зрения нашли свое отражение в 170 научных трудах и монографиях, в том числе "Профессиональная патология глаз в шинном производстве" (1980) и "Офтальмопатология при хронической йодовой интоксикации" (1981) которые и в настоящее время являются настольными книгами для офтальмологов и профпатологов.

Зарифа Алиева вывела азербайджанскую офтальмологию на международную арену. По ее инициативе в 1977 году в Баку впервые состоялся пленум Правления Всесоюзного научного общества офтальмологов. Это представительное мероприятие, в котором участвовали всемирно известные ученые, создало большие возможности для проведения совместных исследований с самыми знаменитыми научными центрами во имя будущего азербайджанской науки и ее развития и для подготовки профессиональных кадров.

Зарифа ханум не только сама была профессионалом, но и стремилась поднимать профессионализм молодого поколения азербайджанских медиков. Высокий профессионализм, огромное внимание и абсолютная заинтересованность в результате - так вспоминали ее слушатели Азербайджанского института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, которым преподавала профессор, завкафедрой офтальмологии Зарифа Алиева.

Не удивительно, что одной из областей исследований академика Зарифы Алиевой стали отношения врачей и их пациентов. Деонтология - наука тонкая, требующая знания человеческой психологии, понимания огромной ответственности и профессионального долга врача, а также умения искренне сопереживать. Зарифа Алиева учила молодых врачей ее основам. А именно - доброте, терпению, понимаю и умению поставить себя на место пациента. Эти нравственные постулаты, полученные из рук Зарифы ханум, ее ученики продолжают бережно нести по жизни. Офтальмологи, прошедшие школу Зарифы Алиевой, и сегодня продолжают возвращать людям радость видеть мир.

Мы все обязаны Зарифе Алиевой и появлением в Баку уникального в своем роде Национального центра офтальмологии. Сегодня это учреждение носит по праву ее имя. Создание подобного Центра было мечтой Зарифы ханум. Она начала думать над проектом еще в конце 70-х, активно участвовала в проектировании. И сегодня Центр является именно таким, каким она его задумала - оснащенным самым современным оборудованием и славящимся высокопрофессиональными специалистами, способными решать самые сложные задачи. Все это позволило усовершенствовать исследовательский и лечебный процесс, поднять качество диагностики, лечения глазных заболеваний и хирургического вмешательства на несоизмеримо высокий уровень. Как отмечают в Центре, сегодня в этом учреждении осуществляются уникальные хирургические операции, проводимые только в передовых офтальмологических клиниках мира.

Искренность, доброжелательность в отношениях с людьми, высокая культура и благородство - все эти прекрасные черты сочетались в Зарифе ханум. Она была настоящим интеллигентом и воплощала в себе все положительные качества, присущие азербайджанской женщине.

Вот, как о ней вспоминают коллеги, друзья, близкие и родные. Не случайно каждое слово, сказанное о Зарифе Алиевой пронизано теплотой и восхищением.

Академик Российской академии медицинских наук, профессор, ректор Российской медицинской академии последипломного образования Лариса Мошетова: "Великая женщина XX века, мудрая, образованная, красивая, воспитанная, интеллигентная. Зарифа Азизовна была крупным ученым-офтальмологом и, вместе с тем, оставалась простым и очень доступным человеком. Я благодарна судьбе, что мне повезло соприкоснуться и пройти определенный отрезок жизни рядом с этой великой женщиной".

Заместитель директора Национального центра офтальмологии имени академика З.Алиевой Джейхун Назарли: "Именно о таком будущем отечественной офтальмологии мечтала Зарифа ханум, и эта ее мечта стала явью. Жизнь нашего Центра неразрывно и навечно связана с именем Зарифы Алиевой, и сотрудники Центра гордятся этим. Ее личность - это пример человека, которому в высокой степени свойственны сознание своего профессионального и патриотического долга, огромной ответственности, творческое отношение к делу, особое трудолюбие, простота и скромность, присущие истинному ученому и врачу, деятелю медицинской науки и национального здравоохранения".

Доктор философии по медицине, врач детского отделения Национального центра офтальмологии им. Зарифы Алиевой Нюбар Гашимова: "Зарифа Алиева была великим человеком. Я очень любила ее как человека, как наставницу, как учителя в профессии. Знаете, таких людей сейчас очень мало. Неслучайно она оставила такой глубокий и добрый след в сердцах всех нас, кто ее знал. Кого не спросите о Зарифе ханум, услышите только добрые слова".

Завкафедрой офтальмологии Азербайджанского медицинского университета, почетный доктор Академии медицинских наук России, действительный член Американской офтальмологической академии, профессор, доктор Паша Мусаев (Гельбинур): "Зарифа Алиева - из тех людей, о которых можно говорить как о педагоге, ученом, враче, коллеге, хранительнице домашнего очага. И во всех этих различных жизненных сферах она достойна самой высокой оценки. Ее заслуги перед офтальмологической наукой невозможно переоценить. Она была ученым, опережающим время".

"Зарифа ханум, в подлинном смысле слова, была великим врачом", - сказал, на торжественной церемонии, посвященной 90-летнему юбилею Зарифы Алиевой, Президент Ильхам Алиев. По словам Президента, она внесла свой ценный вклад в азербайджанскую офтальмологическую школу и сумела достичь очень больших вершин. Квалифицированный врач и в то же время очень доброжелательный человек, она была всесторонне талантлива, всегда жила мечтой, идеей служить и помогать людям. "Зарифа ханум была великим врачом, крупным ученым, большим человеком. Ее светлая память всегда будет жить в сердцах тех, кто ее знал", - сказал Президент Ильхам Алиев.

К этим словам больше нечего добавить.

Лейла Таривердиева,

Day.Az