Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье наградил победителей Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также в церемонии награждения приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и глава Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров.

Победителем Гран-при стал пилот команды Mercedes Валттери Боттас, второе место занял его сокомандник Льюис Хэмилтон, а третье - Себастьян Феттель (Ferrari).

Кубок победителя Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан Валттери Боттасу вручил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Кубок конструкторов представителю команды Mercedes также вручил глава государства.

Кубок обладателю второго места, пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону вручил министр молодежи и спорта Азад Рагимов, а пилоту Ferrari Себастьяну Феттелю, занявшему третье место, - президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров.

Сегодня в Баку завершился решающий этап Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года. Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".

В 2016-м году в Баку пилот команды "Williams" установил скоростной рекорд Формулы 1 - 378 километров в час.