Директор проекта Meydan TV, известного своей антиазербайджанской позицией и неоднократными провокациями против нашей страны, Эмин Милли, объявил об отставке.



Как сообщает Day.Az, об этом сам Милли написал на своей странице в Facebook.

В своем прощальном сообщении он успел и в очередной раз заявить, что слухи о финансовых проблемах проекта "беспочвенны", и рассыпаться в благодарностях, и сообщить, что пока будет находиться в статусе безработного.

"Буду искать работу и думаю, как смогу быть полезен Азербайджану, нашему народу и обществу", - сказал Милли, добавив, что будет служить азербайджанскому народу и государству.



Очевидно, что раскол в азербайджанской оппозиции становится еще глубже и сильнее. Сначала возник конфликт между движением "Реал" Ильгара Мамедова и "классическими" радикалами из Народного фронта, теперь вот отставка Эмина Милли. Напомню, что в случае с Ильгаром Мамедовым и ПНФА конфликт возник из-за того, что республиканцы фактически прозрели и отказались работать по тактике соратников Али Керимли - критиковать правительство Азербайджана лишь бы его критиковать. Даже "реалисты" оказались не в состоянии игнорировать ни успехи Азербайджана на международной арене, ни эффективность проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева реформ.

Теперь вот и Эмин Милли прозрел. По крайней мере, хочется на это надеяться.



А. Гасымлы

