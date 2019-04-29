Согласно НСК, в первом квартале текущего года, по сравнению с январем-мартом прошлого года, внешнеторговый оборот в долларовом выражении сократился на 5 процентов. Сократился как экспорт, так и импорт.

Беспокойство вызывает экспортная составляющая. Объем экспорта во внешнеторговом обороте в первом квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократился на 8,6 процентов, пишет 7or.am.

Издание отмечает, что сокращение экспорта и потеря внешних рынков становится брендом экономической политики новых властей.

За год после апрельского переворота экспорт сократился почти в четыре раза - с 25,2% до 7,8%.В 2019-м этот показатель еще сократился. Так, в январе 2019-го, по сравнению с январем 2018-го, экспорт сократился на 16,3%. В феврале 2019-го, по сравнению с февралем 2018-го, РА экспортировала на 8,5% меньше. В марте же текущего года данный показатель сократился на 2,5%.

Результат, как считают армянские аналитики, вполне ожидаемый. Когда власти заняты внутренними распрями и популизмом вместо реальных дел, экономические показатели падают. Причем обрушаются они в Армении с такой же скоростью, с какой искусственно раздувались при прежнем режиме.

Султан Керим