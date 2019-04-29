Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины
29 апреля 2019 12:24 200
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял председателя Палаты депутатов Национального Конгресса Аргентины Эмилио Монцо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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