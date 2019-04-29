Одним из вопросов, которые неминуемо должны были возникнуть к премьер-министру Армении Николу Пашиняну после его вошествия во власть, должен был быть вопрос о его прежней жесткой антироссийской позиции. Должен был, но почему-то очень долго его никто Николу не задавал. Хотя это действительно интересно - до апреля 2018 года человек был ярым сторонником изгнания России из Армении, а после получения поста вдруг резко переменился. Ничто, вроде бы, этому не предшествовало, просто из уличного болтуна превратился в болтуна обличенного властью.

Уже тогда, когда на апреле-майских митингах Пашинян в первый раз заявил, что, придя к власти, не будет ничего менять в пророссийском курсе страны, рукоплещущие толпы должны были удивиться и спросить его: ара, ты что сказал?

Толпа пропустила это мимо ушей, а теперь сами же участники апрельских беспорядков удивляются, что "революция" произошла, а в стране ничего не переменилось.

Этот щекотливый для Пашиняна вопрос поднял в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" глава Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Государственной думы РФ Леонид Калашников.

Калашников рассказал, что как раз в апреле прошлого года находился в Армении. По словам депутата Госдумы, до назначения премьером Пашин много чего говорил.

"Я с ним встречался и сказал: Никол, скажи мне, что ты имеешь ввиду, когда говоришь о выходе из Евразийского союза? Ты же выставил это на голосование. Ты понимаешь, что будешь главой государства и тебе придется отвечать на этот вопрос? Что ты имел в виду, когда говорил про ОДКБ?", - сказал Калашников.

По-видимому, внятного ответа от Пашиняна он не получил.

Калашников также подчеркнул, что прежняя антироссийская болтовня Пашиняна повлияла и на российские инвестиции. А та как идут инвестиции в Армению только из России, страна сидит без денег.

"Хочу сказать, что из-за этих заявлений у Пашиняна уже год нет инвестиций. Потому что Армения может получить инвестиции только из России", - добавил глава комитета Госдумы.

Неприятным для армянской стороны дополнением стало упоминание Азербайджана в качестве примера с точки зрения сохранения русского языка в странах СНГ. Калашников особо отметил на передаче Соловьева, что в Азербайджане до сих пор действует более 400 русскоязычных школ.

Султан Керим