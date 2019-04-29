По случаю дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летия Фонда Гейдара Алиева в ряде регионов будут организованы концерты. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд.

Старт мероприятиям будет дан второго мая в Агдамском районе.

В концертной программе в исполнении известных деятелей искусств будут представлены образцы национальной музыки и мугама.

Третьего мая концерт пройдет в Шеки, четвертого мая - в Гяндже, пятого мая - в Хачмазе, шестого мая - в Шамахы, седьмого мая - в Лянкяране и Нахчыване.

На концертах будут представлены образцы мугама, фольклорной, ашугской, эстрадной и поп-музыки, различные танцы.