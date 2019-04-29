ВВС Азербайджана примут участие в военных учениях в Турции, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Учения пройдут под названием "Anadolu Ankası - 2019".

Кроме Азербайджана, в учениях будут участвовать ВВС Катара, Грузии, Италии, Пакистана и Румынии.

Учения состоятся 13-24 мая в Конье.

В учениях примут участие 100 военнослужащих из вышеуказанных стран.