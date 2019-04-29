Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" членов команды телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Гасымова Балакиши Алекпер оглу и Талыбова Эльмана Эльдар оглу за достойное представление азербайджанской молодежи на международных интеллектуальных играх.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.