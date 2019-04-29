В Баку состоялось официальное открытие посольства Хорватии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров, заместители министра иностранных дел Хорватии по вопросам политики и экономики Виче Скрачич и Ивано Живкович.