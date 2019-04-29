В Баку открылось посольство Хорватии
29 апреля 2019 18:10 278
В Баку состоялось официальное открытие посольства Хорватии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В церемонии открытия приняли участие вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров, заместители министра иностранных дел Хорватии по вопросам политики и экономики Виче Скрачич и Ивано Живкович.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!