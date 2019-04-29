Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем всесторонне развивается.

Об этом сказал журналистам заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем развивается всесторонне. Как вы знаете глава нашего государства был приглашен на второй форум сотрудничества "Один пояс, один путь", который проходил в Китае. Это можно оценивать как уважение и дружеское отношение со стороны Китая к Азербайджану. В рамках этого визита были проведены обширные обсуждения между главой нашего государства и председателем Китайской Народной Республики. Двусторонние политические отношения между Азербайджаном и Китаем находятся на высоком уровне.Торгово-экономические связи также развиваются. Для еще большего развития торгово-экономических связей обе стороны прилагают совместные усилия. Имеются очень большие перспективы для сотрудничества в гуманитарной, культурной и в других сферах",- сказал Гаджиев.