Инициатива "Один пояс, один путь" - не просто гигантский проект, но и идея, которая оживит международные экономические отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный редактор газеты "SƏS", политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя визит Президента Ильхама Алиева в Китай, и выдвинутые им идеи в рамках проекта.

По словам Гулиева, участие Азербайджана в таком грандиозном проекте, в том числе, результат крепких и стабильных отношений с Китаем: "Как известно, Азербайджан занимает достойное место среди важных стран-участниц проекта, формирующегося на основе стратегии Китая "Один пояс, один путь". И это неспроста, так как геостратегическая позиция Азербайджана, по праву считающегося лидером развития на Южном Кавказе, объединяет в себе важные интересы".

Эксперт подчеркнул, что Китай - одна из первых стран, признавших независимость Азербайджана, и за прошедшие годы она стала его важным торговым партнером: "С этой точки зрения проект "Один пояс, один путь" открывает новые возможности перед нашими странами, традиционно сотрудничающими друг с другом. Это происходит потому, что Азербайджан одним из первых поддержал проект, и на сегодняшний день у нас подписано множество двусторонних договоров".

По мнению Гулиева, участие Азербайджана в таких фундаментальных проектах является показателем новых возможностей, открывающихся перед миром: "Инициатива "Один пояс, один путь" одновременно оценивается как новый этап в экономической системе мира. Проект приобретает глобальную важность, так как обеспечивает не только экономические интересы, но и политические. Среди избранных, удостоенных чести участвовать в подобных проектах, бывают только стабильные страны - такие, как Азербайджан, избравший путь динамичного развития".

Он также отметил, что, в целом, начало взаимоотношениям между Азербайджаном и Китаем было исторически положено благодаря Шелковому пути: "Поэтому мы можем говорить о том, что наша ведущая роль в проекте - удачное продолжение текущей стратегии. Я хотел бы отметить, что Транскаспийский международный торговый и транспортный коридор Восток-Запад, включающий в себя железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, - самый весомый вклад Азербайджана в стратегический проект "Один пояс, один путь". Очевидно, что такое грандиозное политико-экономическое достижение - логический итог дальновидной, мудрой политики Президента Ильхама Алиева. Каждый шаг главы нашего государства - продуманная и успешная политическая стратегия, рассчитанная на первостепенные цели, и мы наблюдаем последовательность, вступление этой стратегии в качественно новый этап, а также ее достижения. Проект "Один пояс, один путь" - наглядный пример таких достижений".