Словения будет расширять сотрудничество с Азербайджаном
Словения готова рассмотреть дополнительные меры для расширения сотрудничества с Азербайджаном, сказали Trend в МИД Словении, передает Day.Az.
"Между Словенией и Азербайджаном существуют хорошие двусторонние отношения, открытых вопросов нет. Мы должны определить области сотрудничества, которые представляют взаимный интерес, поскольку есть много возможностей для расширения нашего сотрудничества, особенно в культурной, научной и экономической сферах. Словения также поддерживает сотрудничество Азербайджана с Европейским союзом", - сказали в министерстве.
Было отмечено, что экономическое сотрудничество между Словенией и Азербайджаном основано, главным образом, на торговле. "В 2018 году товарооборот между Словенией и Азербайджаном достиг 26,9 миллиона евро. Словенский экспорт в Азербайджан составил 15,1 миллиона евро, а словенский импорт из Азербайджана - 11,7 миллиона евро", - сказали в МИД.
При этом в министерстве заявили, что экономическое сотрудничество имеет потенциал для роста.
"Для активизации экономического сотрудничества необходим более регулярный политический и экономический диалог, а также обмен бизнес-делегациями. Вся деятельность, которая приносит взаимное доверие, дружбу и обмен информацией о возможностях бизнеса, всегда является важным элементом для развития сотрудничества ", - сказали в МИД.
В министерстве также коснулись перспектив открытия посольства Словении в Баку.
"В настоящее время в Баку действует почетный консул Словении Эльнур Аллахвердиев, и мы очень довольны его работой. Открытие посольства в Баку на данный момент не предусмотрено", - сказали в МИД Словении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Вышла в свет 81-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Эльмар Мамедъяров встретился с председателем Палаты депутатов Аргентины
Армении не будет на Шелковом пути - Китай определился
Глава МИД об открытии посольства Хорватии в Баку
Бразильская налоговая инспекция заблокировала имущество Неймара
Alimlər beynin qocalması prosesini tədqiq ediblər
Oruc tutanlar qidalanarkən nələrə diqqət etməlidir?
Словения будет расширять сотрудничество с Азербайджаном
Стрельба у посольства США на Гаити
В московском планетарии прозвучал мугам - ВИДЕО - ФОТО
Сильный пожар в известном отеле в центре Парижа
Армении не будет на Шелковом пути - Китай определился
Banan və darçın kokteylinin MÖCÜZƏSİ
США могут ограничить передачу информации странам ЕС - ПРИЧИНА
Göyçayda 47 yaşlı kişini ilan sancıb
Əhali 3 ayda rabitə xidmətlərinə 463 milyon manat xərcləyib
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
-
29 Апр. 11:19 15 372
-
29 Апр. 00:23 13 296
-
29 Апр. 03:57 10 989
-
29 Апр. 17:14 9 954
-
29 Апр. 12:10 7 307