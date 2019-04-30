Процесс арменизации России продолжается.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на newkuban.ru, в ближайшее время село в Лазаревском районе может получить новое официальное название. С этим предложением представители армянской диаспоры Сочи обратились к властям муниципалитета на совместном заседании, прошедшем в Городском собрании.

Участниками мероприятия стали мэр Анатолий Пахомов и председатель горсобрания Виктор Филонов. Здесь же присутствовали представители этнокультурных и общественных объединений. Встреча была приурочена ко дню "геноцида армян".

Одним из основных вопросов встречи стало предложение о переименовании населенного пункта Альтмеца в его неофициально бытующее название Нор-Луйс.

- Село названо в честь помещика, владевшего этими землями. Он сдал их в аренду беженцам из Турции. По сей день там проживают в основном представители армянской диаспоры, которые еще в конце XIX века при переселении дали поселению другое название - Нор-Луйс, что переводится с армянского как "новый свет". Анатолий Пахомов дал поручение проработать этот вопрос, - сообщила пресс-служба Городского собрания Сочи.

Отметим, что армянская диаспора в Сочи является самой многочисленной. В ней состоит порядка 150 тысяч человек.

Как тут не вспомнить, как на днях небезызвестная Маргарита Симоньян обеспокоилась увеличением числа мусульман в России, причем в такой форме, что это оскорбило мусульманское население страны. Но это придуманная проблема. На самом же деле россиянам следует обратить внимание на тихую экспансию армянства, которое постепенно вытесняет их из лучших регионов. Юг России уже принадлежит соплеменникам Симоньян. Переулки, улицы городов, села и прочие объекты на российской территории, где начинают кучковаться представители этого этноса, в обязательном порядке рано или поздно переименовываются под различными благообразными предлогами, и недалек тот день, когда на карте российского Юга всевозможных "нор луйсов", "шаумянов" и прочих "гай-кодзоров" (село под Анапой) станет столько, что будет трудно понять, Россия это или уже Армения.

Заселение, переименование населенных пунктов и территорий с последующим переписыванием их истории - это главное оружие армянства. В свое время это им было позволено на азербайджанских землях - последствия той "лояльности" мы расхлебываем до сих пор. В армянских СМИ и соцсетях уже начинаются рассуждения на тему "армяне в Крыму переселенцы или автохтоны". И то ли еще будет.

Зульфугар Ибрагимов