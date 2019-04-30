Правительству Азербайджана представлен проект Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми.

Об этом говорится в ежегодной информации Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Срок выполнения третьего по счету Национального плана действий завершается в этом году, поэтому подготовлен новый план действий на 2019-2023 гг.

Предварительный вариант проекта, подготовленного по предложениям соответствующих государственных органов, состоит из 67 мер.

В документе отражены такие важные вопросы, как улучшение материально-технического обеспечения полномочных госорганов в борьбе с трафикингом, повышение качества мер по защите и реабилитации жертв, профилактическая работа, вопросы уголовного преследования, усиление международного сотрудничества и т.д.