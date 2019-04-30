Партия "Дашнакцутюн" ожидает момента, чтобы расквитаться с новой властью за то, что не попала в парламент и осталась в стороне от происходящего в стране. Но в какой-то мере в партии это считают своим плюсом, потому что так дашнаки оказались непричастны к безобразию, называемому реформами Никола Пашиняна, и когда волна народного недовольства вновь поднимется, они смогут подняться на ее гребне, может быть, и выше парламента.

Партия АРФ "Дашнакцутюн" намерена начать процесс вынесения вотума недоверия правительству Армении. Об этом пишет газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, в партии рассчитывают, что в мае-июне этого года общественное недовольство достигнет пика, из-за оптимизации госаппарата, возможных сокращений в компаниях "Газпром Армения", "Электрических сетях Армении" и на заводе "Араратцемент".

Не будучи представленной в парламенте, АРФД якобы сейчас обсуждает с "Процветающей Арменией" и "Просвещенной Арменией" вариант создания кризиса с помощью одновременного отказа от мандатов со стороны этих двух фракций. Собеседник издания в партии заявил, что этот сценарий трудно реализовать, но он сейчас обсуждается.

Насколько достоверна информация, полученная "Грапарак", сказать трудно, но в Армении реально сложилась опасная для властей ситуация, когда обманутый и разочарованный народ в любой момент может спросить с дорогого премьера за все невыполненные обещания.

Султан Керим