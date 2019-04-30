К сожалению, Армении и Китаю пока не удается наладить серьезное и эффективное сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь". Такое мнение в интервью информационному агентству "Синьхуа" высказал руководитель Фонда "Совет по политическим и стратегическим исследованиям Китай-Евразия", помощник премьер-министра Армении Мгер Саакян, передает Day.Az со ссылкой на Verelq.

"На втором международном форуме "Пояс и путь", Армения была представлена только министром экологии и несколькими должностными лицами, но надо помнить, что "Пояс и путь" - инициатива, касающаяся в первую очередь экономических и геополитических вопросов. Участие в дискуссиях на экологическую, налоговую и другие сферы было не тем, чего ожидала армянская общественность.

Новое правительство Армении заявило о начале экономической революции, но для ее реализации страна должна стремиться к участию во всемирных экономических инициативах, самой крупной из которых сегодня является "Пояс и путь", - отметил он.

По его словам, Армения должна попытаться внедриться в эту инициативу и получить инвестиции из Китая.