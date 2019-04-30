Добиваясь признания в мире фальшивки под названием "геноцид армян", армянство преследует цели вовсе не морально-нравственного, а очень материального характера. Армянам мало, чтобы парламенты стран, которым не удалось устоять под напором денег диаспоры или политических спекуляций, признавали события 1915 года "геноцидом. Им нужно, чтобы за признанием следовали практические меры. Подразумеваются под этим либо какие-то материальные выплаты, либо уголовное преследование тех, кто этот армянский миф отрицает.

После того, как Швейцария в 2016 году проиграла в ЕСПЧ турецкому политику Догу Паринчеку, европейцы уже осторожнее относятся к теме криминализации отрицания так называемого "геноцида". Опасения еще более усилились, когда через год после этого Евросуд отменил решение швейцарского суда, приговорившего к штрафу еще троих турок, отрицавших "геноцид армян".

Напомним также, что в 2012 году Франция отметила принятый ею ранее закон о криминализации отрицания армянской фальшивки.

А накануне неприятный сюрприз армянам преподнесла Бельгия. Признав "геноцид армян" в 2015 году, она отказалась криминализировать его отрицание.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на сайт комиссии "Ай Дата" в Европе, законодательный орган Бельгии обсудил и принял закон, который предусматривает ответственность за отрицание геноцидов, в том числе и геноцида в Руанде и Сребренице.

А вот "геноцид армян", несмотря на усилия армянских структур, в документ включен не был. Не привыкшее к такой "дискриминации" армянство в бешенстве.

Глава комиссии "Ай Дата" в Европе Гаспар Карапетян назвал решение парламента "неприемлемым", и нет сомнений, что правительственные структуры и парламент Бельгии еще будут подвергаться армянским атакам.

Зульфугар Ибрагимов