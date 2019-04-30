Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с секретарем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом.

На встрече Кент с удовлетворением рассказал о приеме у Президента Ильхама Алиева и плодотворном обмене мнениями, который произошел с главой государства. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Далее стороны обменялись мнениями по поводу успешных взаимоотношений между Азербайджаном и США во многих областях, включая, политику, экономику, транспорт и энергетику, обсудили вопросы связанные с проведением в Баку очередного заседания Комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и США.

Министр Мамедъяров проинформировал гостя о текущем состоянии переговоров между Азербайджаном и Арменией по нагорно-карабахскому урегулированию и встрече глав МИД в Москве, подчеркнув важность скорейшего разрешения конфликта, для освобождения оккупированных территорий Азербайджана, возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, обеспечения надежного мира и развития в регионе. В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим обоюдный интерес.