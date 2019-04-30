Дополнительные финансовые средства позволяют нам еще более усилить социальную сферу.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает Day.Az cо ссылкой на Trend.

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