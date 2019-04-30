Президент Ильхам Алиев: Социальные и экономические результаты показывают, что мы на правильном пути, альтернативы реформам нет
30 апреля 2019 21:41 242
Социальные и экономические результаты показывают, что мы на правильном пути, альтернативы реформам нет.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает Day.Az cо ссылкой на Trend.
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