Президент Ильхам Алиев: Азербайджан работает над новой стратегией развития экономики
30 апреля 2019 22:44 147
В данный момент мы работаем над новой стратегией развития экономики.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает Day.Az cо ссылкой на Trend.
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