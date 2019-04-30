Мне предоставляют информацию о том, что "Азеригаз" в одностороннем порядке применяет какие-то правила и в некоторых случаях создает людям проблемы. Этому должен быть положен конец, должна быть установлена максимальная прозрачность и справедливость

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает Day.Az.

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