В результате нашей деятельности была предотвращена попытка изменения формата переговоров по разрешению нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает Day.Az cо ссылкой на Trend.

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