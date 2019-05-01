Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане должны применяться новшества, положительный опыт, самый прогрессивный подход, существующий в мире
1 мая 2019 01:17 186
В Азербайджане должны применяться новшества, положительный опыт, самый прогрессивный подход, существующий в мире.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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