Армянская компания в области использования результатов космической деятельности "Геокосмос" получит доступ к данным российских космических спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

По информации армянских СМИ, об этом говорится в релизе компании "Российские космические системы" (РКС).

Соответствующее соглашение было подписано в Москве армянским "Геокосмосом" и холдингом "Российские космические системы", который входит в состав "Роскосмоса".

Особо подчеркивается, что Ереван собирается использовать доступ к данным с российской орбитальной группировки для обработки снимков для министерства обороны.

Отметим, что оккупирующая территории Азербайджана Армения давно мечтала о возможности шпионить за нашей страной и боевыми позициями азербайджанской армии из космоса. В качестве партнера в этом деле с самого начала рассматривалась Россия.

В 2009 году в Армении при содействии "Роскосмоса" был открыт Центр космического мониторинга, дающий возможность использования космических систем дистанционного зондирования Земли. В тот период заявленные цели звучали безобидно - для решения задач в области геодезии, земельного кадастра и картографии, а также космической навигационной системы для мониторинга подвижных объектов. По договоренности с "Роскосмосом", в любое время в течение года армянской стороне предоставляются 50 минут времени для фотографирования территории Армении (только ли Армении?) по цене 5,5 тыс. евро за минуту.

Когда через год активизировались разговоры о создании первого азербайджанского телекоммуникационного спутника Azerspace, армянство пришло в движение и развернуло бурную деятельность, стараясь этому помешать. Так, руководство Армянского национального комитета Америки (ANCA) прилагало все усилия для того, чтобы не допустить финансирования спутника со стороны Экспортно-импортного банка США (US Ex-Im). Началось массирование давление на официальных лиц и сенат.

Однако армянству не удалось помешать планам Азербайджана, и как известно, наша страна за прошедшие годы запустила Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky и уже зарабатывает миллионы на их эксплуатации.

Потерпев поражение на этом фронте, Армения, как всегда, нашла утешение в объятиях Москвы. В 2012 году "Роскосмос" подписал меморандум о создании спутника связи для Армении. Спутник для Армении должно было создавать российское ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева" (ИСС). О создании Арменией собственного спутника самостоятельно, конечно же, не могло быть и речи.

Как писал по этому поводу REGNUM, вооруженные силы Армении расширяют свои разведывательные возможности, и в ближайшем будущем оперативная разведка территорий соседних государств будет осуществляться "с помощью космических снимков".

Спутник для Армении построен так и не был, но сотрудничество в целях обеспечения разведывательной деятельности продолжилось.

Судя по всему, последнее соглашение с "Российскими космическими системами", подписанное Ереваном, позволит оккупантам фотографировать территорию уже не только Армении, но и шпионить за соседями, в том числе - за стратегическим партнером России Азербайджаном.

Зульфугар Ибрагимов