Сегодня при организации Госкомитета по работе с религиозными структурами прошла конференция "Гейдар Алиев и религиозная политика в Азербайджане", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

В конференции приняли участие руководство комитета, официальные лица Управления мусульман Кавказа (УМК), главы религиозных конфессий, религиозные деятели и представители общественности.

Открывая мероприятие вступительным словом, первый зампредседателя комитета Саяд Салахлы отметил, что великий лидер Гейдар Алиев имеет большие заслуги перед азербайджанский народом.

Он отметил, что под руководством Гейдара Алиева в Азербайджане были достигнуты большие успехи. "Гейдар Алиев был гениальным политиком. Благодаря его таланту в Азербайджане была предотвращена гражданская война. Гейдар Алиев оставил нам в наследство сегодняшний сильный Азербайджан. Общенациональный лидер Гейдар Алиев был дальновидным политиком, и каждая его мысль носила в себе глубокий смысл", - сказал он.

Салахлы подчеркнул, что Гейдар Алиев осуществил большую работу в сфере религиозной политики. После возвращения великого лидера к руководству страной, наряду с другими сферами, началось развитие и в этой области, в стране была полностью обеспечена свобода вероисповедания, сказал он.