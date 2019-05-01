Участие Армении в ЕАЭС является одним из приоритетных направлений деятельности правительства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на проходящем в Ереване заседании Евразийского межправительственного совета с участием премьера РФ Дмитрия Медведева.

"Армения приложит все усилия для укрепления положительной динамики интеграции", - цитирует премьера Aysor.am.

После таких заявлений главы правительства, газета "Иравунк" высказала недоумение, напомнив, что всего лишь полтора года назад Никол Пашинян не только подвергал самой жесткой критике ЕАЭС и тогдашних власти за членство Армении в этой структуре, но напрямую считал членство ЕАЭС серьезной угрозой для Армении во всех направлениях.

"И вот через полтора года, он, как он сам сказал, в своем доме как "самого дорогого гостя" принял премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, посетившего Армению для участия в заседании межправительственного совета глав правительств тех же государств-членов ЕАЭС. Как так получилось, что Пашинян за один день из яростного критика ЕАЭС превратился в апологета ЕАЭС?", - пишет газета.

Издание напоминает, что в свое время он сам попытался дать какой-то нескладный комментарий, который так никто и не понял. В результате утверждать, что в частности, русские приняли это объяснение и мысль, что на самом деле в Пашиняне происходит такой идеологический радикальный сдвиг, за чистую монету, было бы наивно.

Для ясности приведем цитату из пояснений Пашиняна, опубликованного Интерфакс-ру в апреле прошлого года. "Когда ты в оппозиции, это единственное средство поднять проблемы, поскольку у тебя нет возможности обсудить и решить существующие проблемы. Средство их решения - говорить о проблемах. Есть множество проблем с членством в ЕАЭС, о чем мы говорили", - сказал Пашинян в интервью армянскому телеканалу "Кентрон", объясняя, почему переменил позицию в евразийской интеграции.

Такими разъяснениями будущий премьер только еще больше запутал ситуацию. Честнее было бы признаться, что в те времена, когда он был в оппозиции и еще брил бороду, подобные призывы были необходимы ему для решения задачи прихода к власти. Теперь же, для того, чтобы удержаться на посту, ему необходимо делать совсем другие заявления. Чем он, по сути, и занимался на заседании Евразийского межправсовета.

Отметим, что в первый раз фракция блока "Елк" ("Выход") под руководством депутата Пашиняна организовала парламентские слушания вокруг своей законодательной инициативы о выходе страны из Евразийского экономического союза в сентябре 2017-го. Инициатива была отклонена. В ноябре того же года он сделал вторую попытку, но и в этот раз парламент не пожелал прекращать членство Армении в организации.

Султан Керим