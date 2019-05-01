30 апреля под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Кабинета министров, которое было посвящено социально-экономическим этогам первого квартала и предстоящим задачам. Были заслушаны доклады и отчеты, но самое важное - глава государства анонсировал переход к социальной экономической модели, причем сразу по трем важнейшим отраслям.

Экономика для людей



Первый важный анонс, прозвучавший на заседании Кабмина, заключался в том, что Азербайджан намерен строить социальную экономику. Не нужно путать это с социализмом и пережитками прошлого: глава государства отметил, что Азербайджан готовит новую социальную экономическую модель - но основываться она будет, разумеется, на рыночных принципах.

В первую очередь нужно отметить, что была проведена большая работа, связанная со Стратегическими дорожными картами развития отдельных отраслей азербайджанской экономики. Были проанализированы результаты проделанной в рамках этих программ работы, организованы обсуждения по перспективам.

Какой будет азербайджанская экономика в будущем? Среди приоритетов - дальнейшее улучшение бизнес-среды, развитие человеческого капитала, приватизационная реформа и создание еще лучших условий для предпринимателей.



По сути, новая модель азербайджанской социальной экономики станет продолжением масштабных реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, на базе того, что было сделано до сих пор.



Ставка на сельское хозяйство

Второе важное направление, от которого будет зависеть будущее азербайджанской экономики - это сельское хозяйство. Президент Ильхам Алиев объявил о новом курсе аграрных реформ. Они будут включать в себя в том числе и институциональные преобразования, улучшение делового климата в этой отрасли и улучшение государственного контроля. Цель - укрепление продовольственной безопасности страны.

Естественно, что особенное внимание, как и прежде, будет уделяться улучшению урожайности и производственного потенциала аграриев, развитию рыночной инфраструктуры, а также облегчению условий выхода на рынки для сельхозпроизводителей.

Более того, для достижения всех заявленных целей будет создана специальная Комиссия по продовольственной безопасности.

Кроме того, государство намерено стимулировать инвесторов, решивших вложиться в аграрную сферу, а также снабжать фермеров необходимой информационно-консультационной сетью обслуживания.



Доступная медицина для всех

Одна из главных задач, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым перед правительством - это обеспечение доступности качественных медицинских услуг для всех граждан страны. Медицина - стратегически важная отрасль для буквально каждого жителя Азербайджана, и от наличия хорошей, а главное доступной медицины зависит развитие нашей страны в целом.

Азербайджан делает ставку на обязательное медицинское страхование. Несколько лет назад началась активная работа по применению этого вида страховки в нашей стране, и сейчас ситуация берется под контроль на самом высоком уровне. Налаживание работающей как часы системы обязательной медстраховки позволит не только существенно упростить доступ всем гражданам страны к качественному здравоохранению, но и повысить качество предоставляемых услуг.



Обязательное медицинское страхование станет одной из главных линий социальной революции, которую проводит в Азербайджане Президент Ильхам Алиев. Благодаря ОМС буквально все жители страны - и наемные работники, и безработные, и предприниматели смогут получать эффективную, качественную медицинскую помощь в определяемых законодательством рамках.



Интересы граждан - превыше всего

6 апреля на свет появился 10-миллионный житель нашей страны. Происходит это на фоне сокращения населения в большинстве стран мира, в частности у наших соседей. Ситуация в регионе примерно одинаковая: население сокращается и по естественным причинам, и по причине миграции в более благополучные страны. В Азербайджане же наблюдается рост. Он напрямую связан с экономической ситуацией и стабильностью в стране. Когда семьи спокойны за свое будущее и уверены в завтрашнем дне, они намного более готовы заводить первого, а тем более второго или третьего ребенка.

Показательно и то, что государство на фоне роста населения делает еще больше социально-ориентированных шагов: повышает пособия, стипендии и пенсии, решает крайне сложную для многих проблему банковских кредитов, увеличивает льготы на коммунальные услуги.

Пакет реформ Президента Ильхама Алиева охватил уже более 3 миллионов человек. Эти преобразования сыграют огромную роль в улучшении качества жизни огромного количества самых разных людей. Подписанные главой государства распоряжения и указы касаются разных сфер, но все эти документы объединяет их конечная цель - забота о гражданах, защита их интересов.

Все это еще раз подтверждает, что в центре проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политики находится гражданин Азербайджана и его интересны. Именно человеческий, гражданский фактор лежит в основе обеспечения социально-экономической стабильности в нашей стране. И решения, принятые главой государстве в сфере социальной защиты, позволяют уверенно говорить уже сегодня: нынешний 2019-й год станет годом революционных реформ.

Эмин Алиев,

главный редактор

Day.Az