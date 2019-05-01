Больше известный своими скандалами, а не боями ирландский боец ММА Конор Макгрегор заделался поклонником армянства.

В своем микроблоге в Twitter он сделал очень эмоциональную запись в поддержку вымышленного "геноцида армян".

"Я всегда за Армению! Диллон Данис и Кардашяны! Не связывайтесь с армянами!", - написал Макгрегор, добавив, что "армяне будут сражаться до победного конца".

Такая любовь к армянству может быть объяснена ненавистью к мусульманам, которую, судя по сообщениям СМИ, питает Конор. Достаточно напомнить оскорбления, которые он допустил в соцсетях в адрес закрывающей лицо по исламскому обычаю супруги бойца Хабиба Нурмагомедова.

Армяне могут гордиться, что среди поклонников выдающихся форм Ким Кардашян теперь есть такой тип, как Конор Макгрегор. В начале апреля он устроил драку в одном из баров Дублина и попал под следствие, в марте оказался под стражей из-за нападения на фанатов, которые хотели сделать с ним селфи. В апреле прошлого года он умудрился напасть на автобус, в котором находился Нурмагомедов. Кроме того, недавно стало известно, что в его отношении ведется расследование по обвинению в сексуальных домогательствах.

Нормально, одним словом.

И, конечно, совершенно вывело из себя и без того неадекватного спортсмена поражение от Хабиба Нурмагомедова в поединке за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе 7 октября прошлого года.

Ирландец оказался слабаком, несмотря на все свою якобы непобедимость. Проиграв, Макгрегор совсем, что называется, сошел с катушек. Теперь вот, в связи с очередной годовщиной мнимого "геноцида" решил застолбить участок на тучной армянской ниве.

Турецкие и азербайджанские пользователи Сети раскритиковали бойца за такой пост, указав ему на неспортивное поведение и в жизни, и в соцсетях. Если уж речь о геноциде, то пользователи напоминают о геноциде в Ходжалы и советуют Макгрегору обратиться за информацией об этой реальной, а не вымышленной трагедии к Хабибу.

Султан Керим