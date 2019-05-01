США с нетерпением ждут возможности принять у себя встречу глав МИД Азербайджана и Армении - ЗАЯВЛЕНИЕ
США с нетерпением ждут возможности принять у себя встречу глав МИД Азербайджана и Армении.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель посла США в Азербайджане Уильям Гил.
"Как вы знаете, США являются сопредседателем Минской группы, и мы полны решимости работать со сторонами, чтобы помочь в урегулировании конфликта путем переговоров. В связи с этим мы с нетерпением ждем возможности принять у себя встречу сторон, министров иностранных дел. Были дискуссии по этому поводу, и они продолжаются. Мы надеемся, что сможем поделиться в будущем позитивной новостью", - сказал Уильям Гил.
Напомним, что ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что США предложили провести очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в Вашингтоне.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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