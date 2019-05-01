Заседание Кабинета министров Азербайджана по итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, проведенное 30 апреля под председательством Президента Ильхама Алиева, важно с точки зрения представления народу и мировому сообществу результатов государственной политики, проводимой в различных сферах. Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

Главный редактор отметил, что озвученные на заседании факты и цифры не удивительны и не неожиданны для азербайджанской общественности и объективных мировых наблюдателей: "Мнения, высказанные на заседании, интересны с точки зрения доказательства того, что два главных обещания, данных главой государства после прошлогодних президентских выборов в апреле, оправдались. Президент Азербайджана заявил, что после выборов начнется переход к новой экономической модели, и в 2019 году проводимые реформы дадут больший результат. На заседании подтвердилось, что первый квартал текущего года завершился с существенными результатами в социально-экономической сфере, и эти достижения - логическое продолжение политики новых реформ, проводимой с 2018 года".

По его словам, одним из немаловажных показателей заседания Кабмина является то, что процессы социального, экономического, гуманитарного и культурного развития страны идут синхронно, развитие одной сферы не отстает от другой, для динамичного развития нет необходимости во внешних силах, так как существует достаточное количество внутренних движущих источников: "Вложение в экономику страны 2,8 млрд. долларов инвестиций, другие цифры, доказывающие большой рост в сферах услуг, демонстрируют то, что Азербайджан обладает большим потенциалом для развития. Без реформ Азербайджан не мог бы стать страной, играющей незаменимую роль в реализации международных транспортных и логистических проектов, выделять сотни миллионов средств на социальную защиту".

Эксперт добавил, что на заседании Президент Ильхам Алиев выступил с решительной позицией о переходе на новые модели по ряду сфер.

"Не каждая страна развивается как Азербайджан, и не каждая страна направляет результаты развития на общественное благосостояние, как Азербайджан", - отметил Гулиев.

Главный редактор газеты добавил, что речь главы государства создала уверенность в обществе, что все анонсируемые социально-экономические проекты полностью реализованы, и также успешно будут осуществляться другие проекты.