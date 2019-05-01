На данном этапе развития мы добились таких экономических ресурсов, что на их основе можно построить самую современную динамичную экономику.

Как сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

По его словам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщил, что идет работа по разработке новой стратегии развития экономики Азербайджана.

"Это говорит о том, что в стране и дальше будут проводиться важные реформы и, что они будут долгосрочными, потому что сегодня сформированы крайне благоприятные условия для дальнейшего развития экономики, что стало возможным благодаря экономической политике, проводимой ранее. На данном этапе исторического развития мы обрели такие экономические ресурсы, что на их основе можно строить самую современную динамичную экономику. Таковы основы новой экономической стратегии. Что касается ее социальных аспектов, социальной философии, то с уверенностью можно сказать, что основой новой стратегии будет социальное благосостояние гражданина Азербайджана. Ведь Президент Ильхам Алиев вновь отметил, говоря о новой стратегии развития, что в основе проводимой политики стоит гражданин Азербайджана, и во имя благосостояния граждан будет сделано все возможное".

Бабаоглу сказал, что именно эти идеи должны быть приняты в качестве социальной философии и сущности новой стратегии развития: "Мы и на следующем этапе станем свидетелями того, как обеспечение благополучия гражданина выходит на передний план. Однако, несомненно, нельзя не отметить, что на очередном этапе будут приоритетны и некоторые другие вопросы. Среди них - дальнейшее развитие предпринимательства, внедрение новых социально-экономических моделей, обеспечение продовольственной и пищевой безопасности, диверсификация экономики, создание новых аграрно-промышленных предприятий, производство и обработка сельскохозяйственной продукции, укрепление химической промышленности и множество других направлений, которые призваны вывести экономику Азербайджана на качественно новый уровень. Вдобавок, в центре внимания будут такие приоритетные направления, как внедрение обязательного медицинского страхования, оказание социальной помощи малообеспеченным семьям и эффективное решение социальных проблем".