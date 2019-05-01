/politics/1116283.html Учения ВВС Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
Учения ВВС Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год, на одной из авиабаз Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана проведено командно-штабное учение.
Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службы минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
В ходе учений авиационные средства во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны выполнили тактические эпизоды по защите группировок войск от ударов с воздуха, уничтожению воздушных целей, командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника.
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