В соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год, на одной из авиабаз Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана проведено командно-штабное учение.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службы минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

В ходе учений авиационные средства во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны выполнили тактические эпизоды по защите группировок войск от ударов с воздуха, уничтожению воздушных целей, командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника.