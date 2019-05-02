/politics/1116339.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в открытии V Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку В четверг в Центре Гейдара Алиева в Баку открылся V Всемирный форум по межкультурному диалогу.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в открытии V Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку
В четверг в Центре Гейдара Алиева в Баку открылся V Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия Форума.
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