В четверг в Центре Гейдара Алиева в Баку открылся V Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия Форума.

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